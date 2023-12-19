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19 декабря, 17:30

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"Интервью": Вероника Вяткина – о благотворительном фестивале "Звезда Рождества"

"Интервью": Вероника Вяткина – о благотворительном фестивале "Звезда Рождества"

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В Москве стартовал благотворительный фестиваль "Звезда Рождества". Он ориентирован на возрождение духовных традиций празднования одного из главных христианских праздников. В программу фестиваля включили музыкальные и литературные вечера, а также благотворительную ярмарку новогодних и рождественских подарков.

Генеральный продюсер фестиваля "Звезда Рождества" Вероника Вяткина рассказала об организации мероприятия. Подробнее – в программе "Интервью".

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