Москвичи могут открыть праздничный сбор в благотворительном сервисе на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В благотворительном сервисе на mos.ru появилась еще одна возможность поддержать подопечных некоммерческих фондов. Так, зарегистрированные пользователи смогут создать сбор средств в честь Нового года и подарить дополнительный повод для радости тем, кому ее не хватает. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователям достаточно выбрать категорию программ, в пользу которой откроется сбор, после чего поделиться ссылкой с родными или опубликовать ее в соцсетях. Каждое пожертвование будет направлено напрямую в адрес программ выбранной категории и поровну разделится между ними. Открыть новогодний сбор можно до 15 января включительно.

"В сервисе появилась возможность создания новогоднего сбора в пользу попавших в трудную ситуацию людей, тяжелобольных детей и взрослых, бездомных животных и других нуждающихся. Такая добрая инициатива позволяет поделиться своим теплом с теми, кому требуется помощь и поддержка", – сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Чтобы открыть сбор, нужно выбрать на странице благотворительного сервиса один из семи поводов: Новый год, день рождения, свадьба, новоселье и прочие. После этого необходимо решить, кто получит поддержку. Всего в сервисе представлено восемь категорий благотворительных программ, подопечным которых можно направить пожертвования.

В частности, собранные с помощью сервиса деньги пойдут на лечение и обследование тяжелобольных детей и взрослых, покупку необходимых лекарств, поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и многое другое.

На следующем этапе нужно установить продолжительность сбора – от одного до 30 дней с даты создания. После этого пользователям остается только выбрать визуальное оформление страницы и кликнуть на кнопку "Создать сбор". Для того, чтобы поучаствовать в сборе, не нужна авторизация на портале mos.ru.

Горожане могут помогать нуждающимся с помощью благотворительного сервиса mos.ru круглый год, в нем представлено свыше 85 проверенных фондов, зарегистрированных в реестре благотворительных организаций города.

Москвичи могут выбрать на портале, подопечным каких организаций им хочется направить пожертвование. Также поддержать подопечных фондов можно вместе с оплатой счетов в сервисе "Мои платежи" или в мобильном приложении "Моя Москва". Чтобы помогать фондам на регулярной основе, можно подключить автоплатеж.

Ранее сообщалось, что с 19 декабря 2023 года по 16 января 2024 года в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Звезда Рождества", организованный синодальным отделом Русской православной церкви. Открытие фестиваля состоится в Соборной палате в Москве.

До этого Сергей Собянин рассказал, что москвичи могут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка", которая продлится до 29 февраля 2024 года.

В Москве проходит новогодняя благотворительная акция "Добрая елка" – Собянин