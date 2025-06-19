Новости Москвы: профилактику Вечного огня проведут перед Днем памяти и скорби

Профилактику Вечного огня в столице проведут перед Днем памяти и скорби. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. На мемориале есть тройная резервная система, которая не позволяет пламени гаснуть ни в дождь, ни в снег, но периодически оборудование нужно промывать и менять. 19 июня Вечный огонь перенесут на временную горелку. За 40 минут специалисты заменят запальники и проверят работоспособность всех систем.

Между тем около 16 тысяч московских учителей пройдут подготовку, чтобы использовать в своей работе новые подходы к преподаванию математики. К обучению приступят сотрудники 150 школ, сообщили в департаменте образования и науки. Дополнительные курсы по математике, науке и технологиям вводят в школах города с нового ученого года. Они рассчитаны на учеников с 1-го по 4-й класс. Группы школьников будут формировать по результатам диагностики и с учетом мнения родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.