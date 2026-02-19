В Музее Москвы открылась выставка о традициях празднования китайского Нового года

У москвичей есть уникальная возможность окунуться в атмосферу китайской культуры, не выезжая из столицы. В Музее Москвы можно узнать о гастрономических предпочтениях и традициях празднования жителей Китая. На выставке представлены муляжи традиционных блюд, таких как рисовая каша лаба, рисовые пирожные, тофу и пельмени.

Куратор выставки старший научный сотрудник музея Ксения Гусева пояснила, что китайский Новый год в переводе означает праздник весны, и экспозиция будет работать до конца весны, чтобы развеять стереотипное представление о нем как о зимнем празднике. На выставке представлены произведения от терракотовых статуэток империи Тан до работ современных мастеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.