Гостями фестиваля "Китайский Новый год в Москве" стали туристы из Поднебесной. Жители сразу нескольких провинций решили отметить один из главных традиционных праздников своей страны в атмосфере настоящей русской зимы.

В столице их встречают с музыкой. В аэропорту Шереметьево для прибывшей группы из Гуанчжоу организовали торжественное приветствие. Прямо в терминале им вручили подарки и даже устроили для них небольшой концерт.

