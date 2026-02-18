Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 10:15

Туризм

Гостями фестиваля "Китайский Новый год в Москве" стали туристы из Поднебесной

Гостями фестиваля "Китайский Новый год в Москве" стали туристы из Поднебесной

"Деньги 24": эксперт рассказал о раннем бронировании турпутевок среди россиян

Число зарубежных поездок россиян выросло на 16% за год

В РФ вырос спрос на поездки по стране на День защитника Отечества и 8 марта

В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

В России с 1 марта изменятся правила бронирования гостиниц

Генконсульство России в Гаване сообщило об организации вывозных рейсов для туристов

Пассажирский поезд Забайкальск – Маньчжурия запустят с 8 марта

Россияне смогут заселяться в отели по водительским правам и биометрии с 1 апреля

Первый вывозной рейс с российскими туристами из Кубы прибудет в Москву 13 февраля

Гостями фестиваля "Китайский Новый год в Москве" стали туристы из Поднебесной. Жители сразу нескольких провинций решили отметить один из главных традиционных праздников своей страны в атмосфере настоящей русской зимы.

В столице их встречают с музыкой. В аэропорту Шереметьево для прибывшей группы из Гуанчжоу организовали торжественное приветствие. Прямо в терминале им вручили подарки и даже устроили для них небольшой концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмгородфестиваливидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика