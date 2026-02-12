"Новости дня": российские авиакомпании приостановили регулярные полеты на Кубу

Российские авиакомпании приостановили регулярные полеты на Кубу, оставив только вывозные рейсы. Возобновление авиасообщения ожидается ориентировочно к сентябрю. Туристам, купившим пакетные туры, вернут деньги или предложат альтернативные направления.

Куба столкнулась с нефтяным кризисом. Под давлением США поставки топлива в страну прекращены, прибывающие самолеты не могут заправиться. Россия намерена направить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи.

