Медиафестиваль "Твоя Москва" продолжил работу в парке искусств "Музеон" в столице

Медиафестиваль "Твоя Москва" начал знакомить москвичей с секретами "медийной кухни" и не только. Его участники в парке искусств "Музеон" уже узнали, как сделать свою речь яркой, и как метавселенные встраиваются в жизнь человека.

Кроме того, гости фестиваля познакомились с речевыми основами личного бренда, а также получили наглядные инструкции, как быть счастливым и уравновешенным в мегаполисе.

Ждет ли Россию бум NFT? Где россияне будут одеваться? Как работать без эмоционального истощения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.