18 февраля, 15:15

Коммунальщики Москвы готовятся к аномальному снегопаду 19 февраля

Служебный пес Зевс таможни Домодедово ушел на пенсию

Сервис доставки отключит от системы курьера, проехавшего на электровелосипеде с ребенком

Обкатку еще одного поезда "Москва-2026" начали на Замоскворецкой линии метро

"Мой район. Место встречи": Головинский район с Григорием Гладковым

Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

Более 70% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки 19 февраля

Синоптики обновили прогноз по снегопаду в Москве на 19 февраля

Высота снежного покрова составит более 70 сантиметров в Москве

"Москва – столица спорта": состоялся зимний кубок по спортивной рыбалке

Московские коммунальщики готовятся к началу аномального снегопада. Аварийные и уборочные бригады выходят на дежурства. Осадки будут убирать по мере их выпадения. Жителей города о стихии предупредили заранее.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус утончил, что 19 февраля небо затянет плотными облаками, атмосферное давление упадет на 10–12 единиц ниже нормы. За сутки высота снежного покрова может вырасти на 10–15 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городпогодаЖКХвидеоМаксим ШаманинЕлизавета Двирник

