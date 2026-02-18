Коммунальщики Москвы готовятся к аномальному снегопаду 19 февраля

Московские коммунальщики готовятся к началу аномального снегопада. Аварийные и уборочные бригады выходят на дежурства. Осадки будут убирать по мере их выпадения. Жителей города о стихии предупредили заранее.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус утончил, что 19 февраля небо затянет плотными облаками, атмосферное давление упадет на 10–12 единиц ниже нормы. За сутки высота снежного покрова может вырасти на 10–15 сантиметров.

