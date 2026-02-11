"Мой район. Место встречи": Дмитровский район с Михаилом Богдасаровым

В новом выпуске программы зрители отправятся в Дмитровский район Москвы вместе с заслуженным артистом России Михаилом Богдасаровым. Актер поделится личными воспоминаниями о детстве и юности, расскажет о первых увлечениях, влюбленностях и пути в профессию.

Также в программе поговорят о будущем столицы: беспилотном транспорте, искусственном интеллекте и умных технологиях, делающих город комфортнее и безопаснее.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".