11 февраля, 11:30

"Мой район. Место встречи": Дмитровский район с Михаилом Богдасаровым

В новом выпуске программы зрители отправятся в Дмитровский район Москвы вместе с заслуженным артистом России Михаилом Богдасаровым. Актер поделится личными воспоминаниями о детстве и юности, расскажет о первых увлечениях, влюбленностях и пути в профессию.

Также в программе поговорят о будущем столицы: беспилотном транспорте, искусственном интеллекте и умных технологиях, делающих город комфортнее и безопаснее.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

