09 февраля, 11:30

"Мой район. Место встречи": Донской район с Анной Легчиловой

"Мой район. Место встречи": Донской район с Анной Легчиловой

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину

"Утро": слабый ветер ожидается в Москве 9 февраля

Загруженность московских дорог утром 9 февраля составила 4 балла

Грузовик перевернулся на Московском скоростном диаметре

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 9 февраля

Движение по Ломоносовскому проспекту ограничат с 9 февраля

Москвичей пригласили на тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Романтичная инсталляция появилась в Третьяковском проезде

Астролог назвала лучшие районы столицы для каждого знака зодиака

Донской район в Москве представляет собой уникальный культурный слой со следами эпох от XVI века до современности. Инженерный гений Владимира Шухова воплотился здесь в знаменитой гиперболоидной башне, построенной без кранов. В XX веке район стал лабораторией конструктивизма, а сегодня превращается в центр креативных индустрий.

В специальном выпуске краевед раскроет секреты старинных зданий и покажет, как читать город по его фасадам. Экскурсоводы проведут виртуальную экскурсию по самым знаковым местам: от авангардных домов-коммун до тихих монастырских дворов. Эксперты обсудят, как в одном районе уживаются святыни и заводы. Гостем программы стала актриса театра и кино, кинорежиссёр и сценарист Анна Легчилова.

Об этом – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

