"Мой район. Место встречи": Донской район с Анной Легчиловой

Донской район в Москве представляет собой уникальный культурный слой со следами эпох от XVI века до современности. Инженерный гений Владимира Шухова воплотился здесь в знаменитой гиперболоидной башне, построенной без кранов. В XX веке район стал лабораторией конструктивизма, а сегодня превращается в центр креативных индустрий.

В специальном выпуске краевед раскроет секреты старинных зданий и покажет, как читать город по его фасадам. Экскурсоводы проведут виртуальную экскурсию по самым знаковым местам: от авангардных домов-коммун до тихих монастырских дворов. Эксперты обсудят, как в одном районе уживаются святыни и заводы. Гостем программы стала актриса театра и кино, кинорежиссёр и сценарист Анна Легчилова.

Об этом – в программе "Мой район. Место встречи".