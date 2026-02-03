"Мой район. Место встречи": Можайский район с Михаилом Грушевским

Можайский район Москвы, бывший центр города Кунцево, сегодня является современным и динамично развивающимся районом столицы. Это место, где сохраняется культурное и историческое наследие, помнят громкие спортивные победы и традиции, такие как знаменитая гурьевская каша.

В новом выпуске программы вместе с известным пародистом и телеведущим Михаилом Грушевским зрители узнают, как район сохраняет свою историю, какие возможности для творческой самореализации он предлагает жителям. Эксперты также поделятся полезными советами, как снизить риск травм во время зимних прогулок.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".