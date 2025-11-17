"Мой район. Место встречи": анимация в Москве с Иваном Охлобыстиным

Вместе с актером Иваном Охлобыстиным и лучшими российскими мультипликаторами зрители узнают о столице анимации. В Москве создается большая часть всей мультипликации России. Именно в столице был придуман первый российский мультфильм.

Какая работа была признана лучшей анимацией всех времен и народов? Почему у Винни-Пуха помятое ухо? Какой культовый персонаж говорит и даже поет голосом Ивана Охлобыстина? Полезны ли мультфильмы детям или это удобный способ занять ребенка? Где в Москве учатся искусству анимации и почему за такими специалистами охотятся крупнейшие студии?

Об этом – в программе "Мой район. Место встречи".