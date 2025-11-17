Форма поиска по сайту

17 ноября, 08:00

Культура

"Мой район. Место встречи": анимация в Москве с Иваном Охлобыстиным

"Моя Москва": Игорь Ливанов. Часть 2

В киноцентре "Октябрь" открыли третий сезон проекта "Театр в кино"

"Кинокульт": "Афоня"

Папа римский принял звезд мирового кино в Ватикане

Шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" уже можно увидеть в Москве

В столице прошла светская премьера нового фильма "Маша и Медведи"

Церемония награждения топ-менеджеров состоялась в Москве

Восьмой Большой Детский фестиваль завершился в Москве

На сцене Театра имени Маяковского показывают "Скучную историю"

Вместе с актером Иваном Охлобыстиным и лучшими российскими мультипликаторами зрители узнают о столице анимации. В Москве создается большая часть всей мультипликации России. Именно в столице был придуман первый российский мультфильм.

Какая работа была признана лучшей анимацией всех времен и народов? Почему у Винни-Пуха помятое ухо? Какой культовый персонаж говорит и даже поет голосом Ивана Охлобыстина? Полезны ли мультфильмы детям или это удобный способ занять ребенка? Где в Москве учатся искусству анимации и почему за такими специалистами охотятся крупнейшие студии?

Об этом – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
культура кино город

