Папа Римский заявил, что НАТО не начинала какую-либо войну

Фото: ТАСС/AP/Andrew Medichini

Папа Римский Лев XIV заявил, что НАТО не начинала какую-либо войну, а жители Польши обеспокоены за свою безопасность после инцидента с беспилотниками. Слова понтифика приводит агентство ANSA.

"НАТО не начинала никакой войны, поляки обеспокоены, поскольку видят, что их пространство было нарушено, и ситуация напряженная. Это, безусловно, вызывает беспокойство", – сказал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября сообщил о нарушении воздушного пространства страны, описав инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

В МИД был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов.

Спустя несколько дней служба государственной охраны Польши ликвидировала еще один беспилотник, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. Сотрудники полиции задержали по факту произошедшего двух граждан Белоруссии.

Еще один инцидент произошел 16 сентября в польской деревне Вырыки-Воля рядом с белорусской границей: выпущенная из истребителя F-16 ракета упала на жилой дом. Предварительно, трехметровая AIM-120 AMRAAM класса "воздух – воздух" упала на дом в ходе ликвидации БПЛА.