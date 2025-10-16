16 октября, 23:45Культура
Премьера фильма "Спасибо. Хорошего вечера!" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь"
Премьера фильма по сценарию актрисы Паулины Андреевой под названием "Спасибо. Хорошего вечера!" состоялась на четвертом Фестивале авторского кино в киноцентре "Октябрь".
Картина, поставленная дебютантом Константином Денискиным, стала победителем второго Конкурса короткометражного кино МХТ и была приурочена к 165-летию со дня рождения Антона Чехова.
