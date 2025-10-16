Премьера фильма "Спасибо. Хорошего вечера!" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма по сценарию актрисы Паулины Андреевой под названием "Спасибо. Хорошего вечера!" состоялась на четвертом Фестивале авторского кино в киноцентре "Октябрь".

Картина, поставленная дебютантом Константином Денискиным, стала победителем второго Конкурса короткометражного кино МХТ и была приурочена к 165-летию со дня рождения Антона Чехова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

