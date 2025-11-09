Детский кукольный спектакль "Щелкунчик" показывают в театре "Точка Ру"

В московском театре "Точка Ру" показывают кукольный спектакль "Щелкунчик". Постановка создана для детей, но поражает и взрослых зрителей. Волшебная музыка и оживающие куклы погружают в атмосферу сказки Гофмана.

Артисты и куклы вместе рассказывают историю о Мари и Щелкунчике. Камерный зал театра создает эффект полного погружения в сказочный мир. Над созданием уникальных кукол работали четыре мастера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.