09 ноября, 18:30Культура
Детский кукольный спектакль "Щелкунчик" показывают в театре "Точка Ру"
В московском театре "Точка Ру" показывают кукольный спектакль "Щелкунчик". Постановка создана для детей, но поражает и взрослых зрителей. Волшебная музыка и оживающие куклы погружают в атмосферу сказки Гофмана.
Артисты и куклы вместе рассказывают историю о Мари и Щелкунчике. Камерный зал театра создает эффект полного погружения в сказочный мир. Над созданием уникальных кукол работали четыре мастера.
