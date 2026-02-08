08 февраля, 16:15Политика
Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева
Владимир Путин поблагодарил президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, исполнитель действовал по заданию украинских спецслужб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.