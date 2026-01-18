Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 10:00

Город

Арт-павильон "Фабрика подарков" стал одной из самых популярных новогодних локаций Москвы

Арт-павильон "Фабрика подарков" стал одной из самых популярных новогодних локаций Москвы

Пособия по безработице проиндексируют в Москве с 1 февраля

Свыше 4 тысяч человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в 2025 году

Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники

Роспотребнадзор проверил 900 товаров из отделов кулинарии в столичных супермаркетах

Клинической больнице имени Кончаловского в Зеленограде исполнилось 60 лет

Морозы в Москве могут продлить сезон гриппа примерно на месяц

До 7 градусов мороза прогнозируется в Москве днем 18 января

Городские службы продолжают активно убирать столицу от снега

Патруль появится на парковке возле ТЦ "Крокус Сити"

Арт-павильон "Фабрика подарков", расположенный в парке искусств "Музеон", стал одной из самых популярных новогодних локаций Москвы.

Там гостям предлагают создать авторские подарки, собственные елочные игрушки, нарисовать зимний пейзаж и даже поработать с картой желаний. Площадка, оформленная в стиле сказочной рождественской фабрики, будет работать до 28 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоПолина Брабец

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика