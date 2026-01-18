Арт-павильон "Фабрика подарков" стал одной из самых популярных новогодних локаций Москвы

Арт-павильон "Фабрика подарков", расположенный в парке искусств "Музеон", стал одной из самых популярных новогодних локаций Москвы.

Там гостям предлагают создать авторские подарки, собственные елочные игрушки, нарисовать зимний пейзаж и даже поработать с картой желаний. Площадка, оформленная в стиле сказочной рождественской фабрики, будет работать до 28 февраля.

