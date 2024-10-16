В столице очистили акватории 15 пассажирских причалов

В Москве провели очистку акваторий 15 пассажирских причалов. Как сообщили в правительстве столицы, это нужно для обеспечения безопасности прогулочных теплоходов. На дне реки скапливается крупный бытовой мусор и металлолом, который может повредить суда.

В начале работ водолазы тщательно обследовали дно, после чего мусор был поднят с помощью баржи, оснащенной специальным краном. Мероприятия проводились исключительно в будние дни в утренние часы, чтобы не мешать судоходству.

К зимнему сезону также проведут подготовку самих причалов: лестницы, покрытия и ограждения будут очищены и промыты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.