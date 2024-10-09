"Город без окраин": Краснопахорский район

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09 октября, 10:45

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С Краснопахорским районом связана вся жизнь Валентины Солдатовой – здесь она родилась, здесь выросли ее дети, здесь она работала в школе. За годы педагогической деятельности Валентина привыкла не только делиться знаниями, но и узнавать что-то новое.

Поэтому, когда героиня программы узнала, что в ее районе открылся крупнейший в России кинокластер, она решила обязательно побывать там с экскурсией. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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