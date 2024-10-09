"Город без окраин": Краснопахорский район

С Краснопахорским районом связана вся жизнь Валентины Солдатовой – здесь она родилась, здесь выросли ее дети, здесь она работала в школе. За годы педагогической деятельности Валентина привыкла не только делиться знаниями, но и узнавать что-то новое.

Поэтому, когда героиня программы узнала, что в ее районе открылся крупнейший в России кинокластер, она решила обязательно побывать там с экскурсией. Подробнее – в программе "Город без окраин".