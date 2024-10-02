"Город без окраин": Силино

В свои 77 лет Вадим Забродский ведет в центре московского долголетия в Силине танцевальную аэробику. Герой программы проведет открытый мастер-класс в Панфиловском народном парке.

В парке после масштабного благоустройства появилась сцена, очистили Школьное озеро и обустроили пляж, а еще там установили тренажеры. До тренировки Забродский пройдет свой стандартный 10-километровый маршрут с палками для скандинавской ходьбы по Зеленоградскому лесопарку, где для этого недавно организовали "Тропу здоровья", и заглянет на городскую пасеку, возникшую на месте дачи Столыпина.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

