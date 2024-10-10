"Город без окраин": Дмитровский район

Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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10 октября, 10:45

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Героиня программы Нина Лукьянова поселилась в Дмитровском районе Москвы в 1970 году. Сначала она жила в общежитии для сотрудников детского сада, где спала на детской кровати, потому что другой не было, а в 1983 году получила собственную квартиру уже как сотрудник милиции.

Теперь Нина Лукьянова ведет не только уроки декупажа в центре московского долголетия, но и открытые мастер-классы. Для них надо собрать листья в парке знаменитого в советские годы завода "Вагоноремонт", заглянуть в поликлинику, построенную по новому московскому стандарту, а еще прогуляться по парку "Ангарские пруды", который после благоустройства стал центром притяжения всех жителей Дмитровского района.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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