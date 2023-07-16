Марьинские пруды на северо-востоке столицы скоро откроют

Марьинские пруды на северо-востоке столицы скоро заиграют новыми красками. Специалисты не только наводят красоту вокруг водоемов-регуляторов, но и чистят их дно.

Каскад 16 искусственных водоемов общей площадью 30 гектаров считают визитной карточкой района Марьино. В порядок их начали приводить в этом году, впервые с 1970-х годов, с момента застройки района.

Сергей Собянин рассказал, что вдоль берегов вместо узких дорожек сделают широкие тротуары, установят удобные лавочки и современное освещение. Рядом с прудами появятся тихие зоны, спортивные и детские площадки. А для маломобильных людей на спусках к воде оборудуют удобные пандусы. На территории также высадят деревья и цветы.



Чтобы успеть завершить все работы к осени здесь сейчас трудятся порядка 200 рабочих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.