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В Парке Горького начался музыкальный фестиваль VK Fest

В Парке Горького начался музыкальный фестиваль VK Fest

Парк Горького будет частично закрыт до 18 июля из-за музыкального фестиваля

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В выходные 15–16 июля в Парке Горького проходит музыкальный фестиваль VK Fest. В программу мероприятия входят выступление Иванушек International. Посетители смогут поучаствовать в конкурсах или других активностях на различных площадках фестиваля.

Отмечается, что вход в Парк Горького через главную арку закрыт – там пускают только по билетам. Сквозной проход к Нескучному саду и Пушкинская набережная – тоже закрыты. Причалы для водного транспорта не работают. Однако открыт исторический вход в парк с Ленинского проспекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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