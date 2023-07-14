В Парке Горького дополнительно улучшили мобильную связь перед музыкальным фестивалем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"МегаФон" улучшил мобильную связь в Парке Горького перед предстоящим музыкальным фестивалем (VK Fest. – Прим. ред.), который пройдет 15 и 16 июля, сообщает пресс-служба оператора.

"Чтобы участники мероприятия могли стримить, звонить и общаться в мессенджерах на максимальных скоростях, специалисты "МегаФона" установили на площадке передвижную мобильную базовую станцию. В результате емкость сети в этой локации была увеличена на 20%, ее пропускная способность была расширена за счет усиления частотного диапазона LTE 2600 – он обеспечивает максимальные скорости даже при повышенной нагрузке на мобильную сеть", – говорится в сообщении.

Как отметили в компании, "МегаФон" уже обеспечивает качественную связь и быстрый интернет на территории всего паркового комплекса, что позволяет справляться с нагрузкой не только в обычные выходные дни, но и в праздничные даты, когда она достигает пиковых значений. Например, во время городского выпускного. Однако, с учетом ожидаемого огромного числа посетителей фестиваля было принято решение дополнительно усилить мобильную связь в зоне его проведения, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что часть Парка Горького будет закрыта для посетителей с 14 по 18 июля из-за подготовки и проведения фестиваля VK Fest. В это время нельзя будет пройти через парк от главного входа до Нескучного сада. Проход к площадке "Салют" и "Зеленой Школе" будет возможен через вход, расположенный ближе к метро "Октябрьская", а к Голицынскому пруду – через вход на Ленинском проспекте.