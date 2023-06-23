VK Fest объявил хэдлайнера фестиваля в Москве

Фото: Москва 24

Организаторы VK Fest объявили хедлайнера фестиваля в Москве. Им стал рэпер Баста, который выступит 16 июля на Синей сцене в Парке Горького.

Также был дополнен список других артистов, которые появятся в рамках фестиваля. Например, на Синей сцене свою музыку исполнят Артур Пирожков, ELMAN, Andro, TONI и MONA. На Белой сцена появятся – Jakone & A.V.G., INSTASAMKA, SCIRENA и "тринадцать карат", а на Фиолетовой – Zavazalsky.

VK Fest уже прошел во Владивостоке и Новосибирске. 1–2 июля он пройдет в Санкт-Петербурге, а 8 июля – в Сочи. Последней на очереди окажется Москва, где фестиваль состоится 15–16 июля.

В столице и Санкт-Петербурге представлен самый большой лайнап. Так, в московском Парке Горького выступят более 60 музыкантов и коллективов, в том числе Элджей, HammAli&Navai, L’One, МОТ, Елка, Лолита, Клава Кока, Big Baby Tape, Boulevard Depo, Антоха МС, Zventa Sventana, Тося Чайкина и другие.

Кроме того, московская площадка будет поделена на тематические зоны: "Видеоигры", "Технологии", "Лекторий", "Спорт", "Семья", "Развлечения", "Блогеры", "Косплей" и "Творчество". Для посетителей подготовят различные мастер-классы, шоу-программу и выступления известных спикеров.

