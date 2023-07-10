Часть Парка Горького закроют 14–18 июля

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Часть Парка Горького будет закрыта для посетителей с 14 по 18 июля из-за подготовки и проведения фестиваля VK Fest. Об этом сообщает пресс-служба парка.

"Периметр партерной части Парка Горького закрывается в ночь с 14 июля в 00:01 до 18 июля по завершении демонтажа (конструкций для фестиваля. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В это время нельзя будет пройти через парк от главного входа до Нескучного сада. Проход к площадке "Салют" и "Зеленой Школе" будет возможен через вход, расположенный ближе к метро "Октябрьская", а к Голицынскому пруду – через вход на Ленинском проспекте.

Кроме того, в указанные дни будет недоступна велодорожка и закрыта Пушкинская набережная. Причалы временно перестанут работать.

Ранее в Парке Горького состоялся общегородской выпускной. Он проходил с вечера 1 июля по 06:00 2 июля. В этом году в нем приняли участие больше 29 тысяч юных москвичей.



Почти 40 тысяч человек посетили общегородской выпускной в Парке Горького