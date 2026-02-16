Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартовал на Манежной площади

Следуем за драконом: в столице уже в третий раз стартовал фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Он охватит более 60 площадок по всему городу. Программа включает сотни мероприятий – от кулинарных и творческих занятий до театрализованных постановок и концертов.

Отмечать древний праздник весны Чуньцзе будут две недели – с 16 февраля по 1 марта. Все эти дни главной точкой притяжения москвичей и туристов будет Манежная площадь. Здесь же состоялась и официальная церемония открытия фестиваля.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева сделали обзор центральной локации праздника, а заодно познакомились с культурой, традициями и искусством Поднебесной.