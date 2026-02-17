17 февраля, 14:30Происшествия
В Москве мужчина украл из ювелирного салона украшения на 2 млн рублей
В Москве мужчина ограбил ювелирный салон. Он забрал украшения почти на 2 миллиона рублей. Как сообщили в прокуратуре, мужчина в маске ворвался в магазин на Свободном проспекте.
Там находилась продавец-консультант, она выбежала из помещения. Мужчина разбил витрину, забрал украшения и скрылся. Вскоре злоумышленника задержали. Он признал вину. Драгоценности нашли у него дома.
