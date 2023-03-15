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В столичном районе Зюзино началась реставрация старинной усадьбы

В столичном районе Зюзино началась реставрация старинной усадьбы

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В столичном районе Зюзино началась реставрация старинной усадьбы Прозоровских-Бекетовых. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Специалисты демонтируют полы, устраняют отошедшую штукатурку на фасадах и в интерьерах, укрепляют кирпичные стены. Как отметил глава департамента Алексей Емельянов, усадьба является точкой притяжения района, так как это памятник архитектуры с многовековой историей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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