13:45Город
В столичном районе Зюзино началась реставрация старинной усадьбы
В столичном районе Зюзино началась реставрация старинной усадьбы Прозоровских-Бекетовых. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
Специалисты демонтируют полы, устраняют отошедшую штукатурку на фасадах и в интерьерах, укрепляют кирпичные стены. Как отметил глава департамента Алексей Емельянов, усадьба является точкой притяжения района, так как это памятник архитектуры с многовековой историей.
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