Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 октября

Москвичи поздравляют друг друга с первым снегом. Осенний снегопад пришел в столицу по расписанию, как и обещали синоптики.

Сразу пять детских поликлиник открылись сегодня после реконструкции в разных районах столицы. На Веерной улице первых пациентов принял обновленный филиал тридцатой поликлиники. Капитальный ремонт там удалось закончить менее чем за год.

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше двух тысяч тонн ненужной техники или предметов мебели. Поддерживать хорошую экологическую обстановку жителям помогает сервис "Вывоз ненужных вещей" – ему исполнилось уже 3 года.

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