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Новости

14 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 октября

Акция "Московская музейная неделя" началась в столице

Новости градостроительного комплекса Москвы

В столице стартовала "Московская музейная неделя"

В Москве после реконструкции открыли пять детских поликлиник

Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше 2 тыс тонн ненужных вещей

В районе Хорошёво-Мнёвники построят центр подготовки футбольных команд

Более 13 км выделенных полос появились в шести районах Москвы

Почти 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне

Москвичи поздравляют друг друга с первым снегом. Осенний снегопад пришел в столицу по расписанию, как и обещали синоптики.

Сразу пять детских поликлиник открылись сегодня после реконструкции в разных районах столицы. На Веерной улице первых пациентов принял обновленный филиал тридцатой поликлиники. Капитальный ремонт там удалось закончить менее чем за год.

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше двух тысяч тонн ненужной техники или предметов мебели. Поддерживать хорошую экологическую обстановку жителям помогает сервис "Вывоз ненужных вещей" – ему исполнилось уже 3 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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