Акция "Московская музейная неделя" началась в столице

Акция "Московская музейная неделя", в рамках которой некоторые музеи и выставочные залы можно посетить бесплатно, стартовала в столице. Она пройдет в Москве с 14 по 20 октября.

15 октября в "Мультимедиа-арт-музее" откроется сразу семь новых выставок, среди которых особенно выделяется экспозиция "Алиса в стране чудес и в Зазеркалье" Павла Пепперштейна. На выставке можно увидеть иллюстрации к двум книгам Льюса Кэррола. Художник представил картины в цвете и с разными масштабами.

Также стоит посетить выставку "Электроарт" Николая Полисского, где представлена пластическая метафора современного мегаполиса, опутанного электрическими проводами. Автор работал над проектом 2 года.

А в среду, 16 октября, можно заглянуть в галерею на Шаболовке, там представлена экспозиция "Музыка будущего", посвященная экспериментальной музыке всех жанров.

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