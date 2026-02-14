Форма поиска по сайту

14 февраля, 09:45

Город

Экскурсии и мастер-классы подготовили для гостей парков Москвы в выходные

В "Аптекарском огороде" в Москве открылась выставка "Репетиция весны"

Собянин: креативные индустрии достигли 11% вклада в экономику Москвы

В столице начался фестиваль "Московские сани"

График движения поездов МЦД-3 изменился до 20 февраля

Интенсивный трафик ожидается возле цветочных рынков и торговых центров в Москве

Положительная температура зафиксирована в ночь на 14 февраля в Москве

Мужчина избил женщину из-за отказа дать ему денег в метро Москвы

Три года исполняется Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании после оттепели

Городские парки подготовили для горожан программу мероприятий. В частности, в субботу и воскресенье, 14 и 15 февраля, жители и гости столицы смогут заняться рукоделием, попробовать себя в живописи или отправиться на экскурсию.

Вход на большинство мероприятий свободный. Например, москвичей приглашают в усадьбу Деда Мороза, где можно отправиться на прогулку по сказочной тропе со скульптурами героев известных сказок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор Бедуля

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

