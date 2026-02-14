Экскурсии и мастер-классы подготовили для гостей парков Москвы в выходные

Городские парки подготовили для горожан программу мероприятий. В частности, в субботу и воскресенье, 14 и 15 февраля, жители и гости столицы смогут заняться рукоделием, попробовать себя в живописи или отправиться на экскурсию.

Вход на большинство мероприятий свободный. Например, москвичей приглашают в усадьбу Деда Мороза, где можно отправиться на прогулку по сказочной тропе со скульптурами героев известных сказок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

