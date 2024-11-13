Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей столицы. Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе столицы. На территории спорткластера есть футбольное поле, площадка для стритбола и столы для настольного тенниса. Там также установили тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Вокруг спортивной площадки проложена беговая дорожка.

Благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей" москвичи сдали более 2 тысяч тонн предметов, содержащих металл. Услуга доступна уже 3 года. Чаще всего жители города просят вывезти холодильники и стиральные машины.

В районе Фили-Давыдково построят музыкальную школу. Это позволит открыть новые кружки для детей и создать дополнительные рабочие места для педагогов. Проект здания разработали по современным требованиям. Территорию вокруг благоустроят и озеленят. Оборудуют места для отдыха и парковку.