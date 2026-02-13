Тысячи тюльпанов расцветут в "Аптекарском огороде" ко Дню влюбленных. Увидеть их можно будет в субботу, 14 февраля, на открытии выставки "Репетиция весны".

Как отметил директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб, каждый год выставку стараются посвятить какой-нибудь стране, которая так или иначе связана с тюльпанами. В этом сезоне организаторы обратили внимание на Великий шелковый путь.

Выставка будет открыта до 9 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.