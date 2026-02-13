Москвичи начали массово скупать цветы в преддверии Дня всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных москвичи массово скупают цветы. Наибольший ажиотаж наблюдается у Рижского рынка и крупных торговых центров. Покупатели признаются, что стараются приобрести букеты заранее, чтобы избежать толпы 14 февраля.

Из-за праздничного спроса цены выросли на 20–50 рублей за цветок. Средняя стоимость одной розы варьируется от 70 до 300 рублей. Готовый букет можно купить за 1–2 тысячи, а авторские композиции доходят до 80 тысяч рублей. При этом покупатели отмечают, что на крупных точках продажи цены ниже, чем в небольших магазинах у дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.