Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Большой лыжный трамплин возвели заново на месте устаревшего сооружения, построенного больше 70 лет назад. Новый спортивный объект – это трамплин, судейская вышка и комплекс с раздевалками, медпунктом, зоной отдыха. Сооружение полностью соответствует мировым стандартам и требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

"Предоставление земельных участков для масштабных инвестиционных проектов позволяет не только улучшить существующую инфраструктуру, но и привлечь дополнительные инвестиции и создавать в столице новые точки экономического притяжения. Например, в Тимирязевском районе инвестор построит многофункциональный центр площадью более 11 тысяч квадратных метров. Для реализации этого проекта на Дмитровском шоссе выделен земельный участок. Он передан инвестору в аренду на 5 лет, в течение которых необходимо завершить строительство" – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Город утвердил проект планировки территории для строительства нового участка Хибинского проезда. Будут обустроены наземные пешеходные переходы, светофоры и создана велосипедная инфраструктура.