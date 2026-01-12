Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 29 декабря

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через проект "С наступающим наступающих"

Фестиваль ледяных скульптур открылся в народном парке "Надежда" в рамках "Зимы в Москве"

Сергей Собянин рассказал о завершении программы реновации в 12 районах Москвы

Керлинг стал популярным среди москвичей

На "ЦСКА Арене" исполнили новогодние желания подопечных благотворительных фондов

График работы соцучреждений изменится в новогодние каникулы в Москве

Городские службы будут работать в усиленном режиме в Москве с 31 декабря по 11 января

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Большой лыжный трамплин возвели заново на месте устаревшего сооружения, построенного больше 70 лет назад. Новый спортивный объект – это трамплин, судейская вышка и комплекс с раздевалками, медпунктом, зоной отдыха. Сооружение полностью соответствует мировым стандартам и требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

"Предоставление земельных участков для масштабных инвестиционных проектов позволяет не только улучшить существующую инфраструктуру, но и привлечь дополнительные инвестиции и создавать в столице новые точки экономического притяжения. Например, в Тимирязевском районе инвестор построит многофункциональный центр площадью более 11 тысяч квадратных метров. Для реализации этого проекта на Дмитровском шоссе выделен земельный участок. Он передан инвестору в аренду на 5 лет, в течение которых необходимо завершить строительство" – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Город утвердил проект планировки территории для строительства нового участка Хибинского проезда. Будут обустроены наземные пешеходные переходы, светофоры и создана велосипедная инфраструктура.

