Число заведений с летними верандами в центре Москвы достигло 61%

В июле 2025 года число заведений с летними верандами в центре Москвы выросло до 61%. Год назад аналогичный показатель равнялся 52%.

Веранды в текущем году есть уже у 218 из 357 точек. Лидерами по росту числа подобных сооружений стали Пятницкая улица, Новый Арбат и Большая Никитская улица.

Во многом на это повлияло упрощение правил размещения летних веранд возле ресторанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

