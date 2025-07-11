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11 июля, 07:45

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Экскурсия в парк "Покровское-Стрешнево" состоится в рамках проекта "Лето в Москве"

Экскурсия в парк "Покровское-Стрешнево" состоится в рамках проекта "Лето в Москве"

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Экскурсия в парк "Покровское-Стрешнево" состоится в рамках проекта "Лето в Москве". Участники мероприятия познакомятся с богатой историей старинной усадьбы. Желающие узнают больше об архитектурных особенностях и легендарных личностях, связанных с этим местом.

Кроме того, на Тверском бульваре, в округах и парках столицы можно проверить свою реакцию и стать чемпионом Москвы в игре "Камень, ножницы, бумага".

Для любителей движения и музыка проходит проект "Улица. Танцы" на Чистопрудный бульвар. Гости могут принять участие в мастер-классах и вечерах живой музыки.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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