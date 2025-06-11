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Новости

11 июня, 07:15

Город

Государственные флаги установили на главных мостах и зданиях Москвы ко Дню России

Государственные флаги установили на главных мостах и зданиях Москвы ко Дню России

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Москва готовится к празднованию Дня России. Триколоры уже установлены на Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, а также возле зданий Минобороны, Совета Федерации и Государственной думы.

На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате будут транслировать поздравительные видеоролики. В праздничном режиме включат архитектурную подсветку на центральных улицах Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоДмитрий Козачинский

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