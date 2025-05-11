В столице завершился фестиваль "Московская весна Победы", в котором приняли участие более 1,6 миллиона человек. Мероприятия проходили на 28 площадках по всему городу.

Для гостей организовали мастер-классы, выступили артисты и работали интерактивные инсталляции. В "Домиках добра" проекта "Москва помогает" собирали подарки для участников специальной военной операции и для детей из новых регионов России, а также зоотовары для животных в приютах.

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