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11 мая, 22:15

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В Музее героизма на ВДНХ появилась обновленная экспозиция

В Музее героизма на ВДНХ появилась обновленная экспозиция

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В Музее героизма на ВДНХ появилась обновленная экспозиция, посвященная подвигам героев Великой Отечественной войны и участников спецоперации. Среди экспонатов – макеты сверхзвукового ракетоносца Ту-22М и штурмовика Су-25 "Грач". 

Отдельный зал в музее посвящен памяти погибших бойцов. Там на экранах отображены имена военнослужащих. На данный момент в экспозиции более 200 мультимедийных поверхностей и экранов. Вход для посетителей свободный. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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