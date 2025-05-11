В Музее героизма на ВДНХ появилась обновленная экспозиция, посвященная подвигам героев Великой Отечественной войны и участников спецоперации. Среди экспонатов – макеты сверхзвукового ракетоносца Ту-22М и штурмовика Су-25 "Грач".

Отдельный зал в музее посвящен памяти погибших бойцов. Там на экранах отображены имена военнослужащих. На данный момент в экспозиции более 200 мультимедийных поверхностей и экранов. Вход для посетителей свободный.

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