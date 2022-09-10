Колесо обозрения "Солнце Москвы" запустили на ВДНХ

В День города взошло "Солнце Москвы". На ВДНХ запустили долгожданное колесо обозрения. Оно стало самым большим подобным аттракционом в Европе.

Его высота – 140 метров, а один оборот занимает 18 минут. На колесе – закрытые кабины, при этом некоторые из них с прозрачным полом. Стоимость взрослого билета на аттракцион по будням – от 950 рублей, в выходные – на 200 рублей дороже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.