Свыше 10 тыс человек посетили фестиваль "Город неравнодушных" в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 10 тысяч человек посетили фестиваль "Город неравнодушных", приуроченный к 875-летию Москвы, который проходит в Парке Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора фестиваля Павла Симакова.

Симаков пояснил, что организаторы рассчитывают, что фестиваль за два дня посетят десятки тысяч человек. Он добавил, что площадка поделена на четыре тематические зоны. Атмосферу праздника в парке создают аниматоры, артисты и волонтеры.

На входе жителям и гостям столицы выдают паспорт жителя города неравнодушных. За посещение каждой локации в "документ" будут ставить печать. Позже за отметки можно будет получить памятные подарки.

"Ежедневно на площадке на разных функциях помогают порядка 300 волонтеров. За два дня на фестивале мы задействуем 600 человек", – добавил Симаков.

В 21:00 10 сентября на 23 городских площадках прогремит более 30 тысяч залпов салюта. Увидеть их можно будет почти из любой точки города. Но самый захватывающий вид будет с борта теплохода на Москве-реке или с панорамной площадки, например, в "Москва-Сити".

