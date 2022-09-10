Московская делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская делегация приняла участие в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата в честь Дня города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В составе делегации были заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и представители молодежных волонтерских организаций.
В период с 10 по 11 сентября в Москве отмечается День города. В честь 875-летия столицы в городских округах были организованы различные мероприятия: концерты, фестивали, ярмарки и другие события.
В общей сложности в столице пройдет около 200 крупных мероприятий. Центральными темами на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс".
Кроме того, в субботу, 10 сентября, по случаю Дня города, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Объект стал крупнейшим в Европе.
Колесо обозрения "Солнце Москвы" – это 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль. Пять кабин оборудованы прозрачным полом.
"The City": что посмотреть в столице в День города
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