Московская делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская делегация приняла участие в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата в честь Дня города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В составе делегации были заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и представители молодежных волонтерских организаций.

В период с 10 по 11 сентября в Москве отмечается День города. В честь 875-летия столицы в городских округах были организованы различные мероприятия: концерты, фестивали, ярмарки и другие события.

В общей сложности в столице пройдет около 200 крупных мероприятий. Центральными темами на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс".

Кроме того, в субботу, 10 сентября, по случаю Дня города, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Объект стал крупнейшим в Европе.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" – это 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль. Пять кабин оборудованы прозрачным полом.

