10 марта, 22:15

Первый в РФ парк на высоте откроется на месте монорельса в Москве в 2027 году

Роспотребнадзор локализует очаг заболевания в школе в Зеленограде

"Московский патруль": спасатели начали проверку состояния льда на столичных водоемах

"Московский патруль": в Москве задержаны подозреваемые в незаконном производстве вина

В Большом театре прошел юбилейный вечер Александра Зацепина

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

"Новости дня": более 90% школ Москвы присоединились к проекту "Математическая вертикаль"

"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут тренинги для москвичей в марте

Более 5,5 тыс лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта

ИИ помогает создавать дома по программе реновации в Москве

Первый в РФ парк на высоте откроется в Москве в 2027 году. Он появится на месте монорельса. Новая локация объединит в одно пространство пять уже существующих парков: "Яуза", ВДНХ, "Останкино", Ботанический сад и Тимирязевский сквер. Вход будет бесплатным. На территории парка будут места для занятий спортом, прогулок и семейного отдыха.

500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный комплекс и два бизнес-центра построили на территории бывшей промзоны Огородный проезд, площадь которой превышает 330 гектаров. Реорганизовать специалисты планируют практически весь участок. Сейчас возводятся другие жилые комплексы, две школы, два детских сада и технопарк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева

