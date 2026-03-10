Первый в РФ парк на высоте откроется на месте монорельса в Москве в 2027 году

Первый в РФ парк на высоте откроется в Москве в 2027 году. Он появится на месте монорельса. Новая локация объединит в одно пространство пять уже существующих парков: "Яуза", ВДНХ, "Останкино", Ботанический сад и Тимирязевский сквер. Вход будет бесплатным. На территории парка будут места для занятий спортом, прогулок и семейного отдыха.

500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный комплекс и два бизнес-центра построили на территории бывшей промзоны Огородный проезд, площадь которой превышает 330 гектаров. Реорганизовать специалисты планируют практически весь участок. Сейчас возводятся другие жилые комплексы, две школы, два детских сада и технопарк.

