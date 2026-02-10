10 февраля, 13:00Город
Подготовка к встрече китайского Нового года началась в Москве
В Москве началась подготовка к встрече китайского Нового года. Празднование продлится две недели, с 16 февраля по 1 марта. Горожане и туристы смогут познакомиться с культурой, традициями и искусством Китая.
Центральной площадкой станет Манежная площадь. Ее украсят тысяча красных фонариков, создающих сказочную атмосферу. Гостей ждет разнообразная программа: мастер-классы по каллиграфии, живописи и созданию традиционных украшений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.