Подготовка к встрече китайского Нового года началась в Москве

В Москве началась подготовка к встрече китайского Нового года. Празднование продлится две недели, с 16 февраля по 1 марта. Горожане и туристы смогут познакомиться с культурой, традициями и искусством Китая.

Центральной площадкой станет Манежная площадь. Ее украсят тысяча красных фонариков, создающих сказочную атмосферу. Гостей ждет разнообразная программа: мастер-классы по каллиграфии, живописи и созданию традиционных украшений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.