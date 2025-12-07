В Москве завершились международные соревнования молодых реставраторов, в которых приняли участие студенты профильных вузов и колледжей из 13 регионов России, а также из Беларуси, Китая, Мексики и Кубы. Участники за несколько дней должны были восстановить почти утраченные старинные предметы: лепнину, монументальную живопись и белый камень.

Результаты их работы, в частности, будут использованы при реставрации Церкви Иоанна Воина на Якиманке. Событие прошло в рамках выставки "ПРОреставрацию", посвященной импортозамещению в отрасли и подготовке молодых кадров. Выставка, где можно увидеть процесс восстановления исторических объектов, продлится до 7 декабря, вход бесплатный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.