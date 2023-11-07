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07 ноября, 07:45

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Еще 46 электрозарядных станций в рамках проекта "Энергия Москвы" открылось в столице

Еще 46 электрозарядных станций в рамках проекта "Энергия Москвы" открылось в столице

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Еще 46 электрозарядных станций проекта "Энергия Москвы" открыли в столице. Как сообщили в Дептрансе, они уже есть в 94 районах города. К 2024 году они должны появиться в каждом из них.

В этом случае электромобиль будет удобно заряжать в любой точке города, а значит, москвичи комфортнее смогут переходить на современный и экологичный электрический транспорт, отметили в ведомстве.

Эти станции интегрированы в мобильное приложение "Московский транспорт". Водители могут бронировать и активировать зарядные сессии, а также строить маршруты до ближайшей ЭЗС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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