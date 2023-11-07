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07 ноября, 07:15

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Вторые двери установили в вестибюлях столичного метро

Вторые двери установили в вестибюлях столичного метро

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На входах станций столичного метро вновь появились вторые двери. Как пояснил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, они позволяют задерживать тепло в вестибюлях, переходах и на самих станциях.

Также специалисты промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах и проверили системы обогрева лестниц и пандусов. Еще на зимний режим перевели кондиционеры в вагонах поездов и систему вентиляции. А рядом со станциями появились контейнеры с противогололедным материалом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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