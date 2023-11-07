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07 ноября, 07:15

Транспорт

Пригородные поезда перевели на зимний режим работы

Пригородные поезда перевели на зимний режим работы

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Сотрудникам московских компаний, живущим за городом, теперь будет гораздо комфортнее добираться до работы. Дело в том, что пригородные поезда перевели на зимний режим.

Специалисты перенастроили вентиляционные и климатические установки, проверили исправность электрооборудования и систем отопления. Для сохранения тепла в вагонах также провели диагностику кондиционеров, осушителей и обеззараживателей.

Всего к зиме подготовили 301 состав – это современные "Иволги" и некоторые другие модели. На случай обледенения контактной сети в депо запасли антигололедные средства для токоприемников. Специалисты локомотивных бригад получили дополнительные инструкции, как работать в сложных погодных условиях.

Сезонная подготовка подвижного состава проходит дважды в год – весной и осенью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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